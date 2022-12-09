Annesini öldürdü ‘Hatırlamıyorum’ dedi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1668 sokakta bulunan sitedeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bipolar tedavisi gören Yusuf Tıraş saat 16.50 sularında annesi ile tartışmaya başladı. Antalya'da 37 yaşındaki Yusuf Tıraş evde tartıştığı annesi Zübeyde Tıraş'ı (61) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından gözaltına alınan oğul Tıraş, emniyette olayı hatırlamadığını söyledi. Akıllara durgunluk veren olay Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1668 sokakta bulunan sitedeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bipolar tedavisi gören Yusuf Tıraş saat 16.50 sularında annesi ile tartışmaya başladı.

EKMEK BICAĞI İLE SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesini ardından oğlu Yusuf Tıraş bıçakla annesine saldırdı. Kendini korumaya çalışan anne Zübeyde Tıraş çığlık atarak kaçmak istedi. Bu sırada yüzünden yaralandı. Bıçağı vurmaya devam eden oğul Yusuf Tıraş bıçağı annesinin boğazına sapladı. Anne kanlar içinde yere yığıldı. Cinayet zanlısı oğul daha sonra suç aleti ile birlikte kaçmak istedi.

KOMŞULARI YAKALADI

Çığlık seslerine daireye gelen komşuları Yusuf Tıraş'ı yakaladı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın andından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doktorlar kanlar içinde yatan anne Zübeyde Tıraş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada kaçmaya çalışan oğul Yusuf Tıraş polis ekiplerine teslim edildi. Cinayete öğrenen baba Süleyman Tıraş ise gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı incelemenin ardından anne Zübeyde Tıraş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Cinayet masası ekipleri oğul Yusuf Tıraş'ı gözaltına alarak şubeye götürdü. Yusuf Tıraş ilk ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi dikkat çekti. Sabaha kadar ifadesi tamamlanan Yusuf tıraş sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen istemi ile Yusuf Tıraş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yusuf Tıraş'ın tedavi gördüğü hap kullandığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Zübeyde Tıraş'ın cenazesi yakınları tarafından alındı. Kurşunlu Mezarlığı'nda sevenleri ve yakınlarını gözyaşları arasında toprağa verildi.