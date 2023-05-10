Annesini öldürdükten sonra kendini vurdu

Esenyurt'ta annesini tabancayla öldürdükten sonra kendisini de vuran genç hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi 938. Sokak'taki bir evden dün öğle saatlerinde silah sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Apartmana gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak daireye girdi. 52 yaşındaki Fincan Kaya yatak odasında, oğlu Ferhat Kaya (23) ise salonda silahla vurulmuş halde bulundu. Babası 4 ay önce kanserden vefat eden Ferhat Kaya'nın, annesini öldürdükten sonra aynı silahla kendini de vurduğu belirtildi.