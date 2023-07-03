Annesini öldüren babasına böyle seslendi: Neden yaptın baba

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi'nde 55 yaşındaki Mehmet Eroğlu, 47 yaşındaki boşandığı eşi Pelin Ceylan ile markette karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu yanında bulunan tabanca ile Ceylan'a ateş etti. Ceylan'ın yere düşmesinin ardından Eroğlu bir kez daha vurdu. Eroğlu, yere yığılan eski eşinin başında bir müddet bekledikten sonra kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Eroğlu tutuklanırken, Ceylan hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Pelin Ceylan'a 3 kez cerrahi müdahale uygulandı. Uygulanan tedaviye cevap vermeyen Ceylan'ın beyninde ödem oluşmasının ardından 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eroğlu'nun, 'Eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah taşımak suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'İŞİN KÖTÜ OLACAĞINI SÖYLEDİM'

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Eroğlu, 25 yaşındaki kızı K. Eroğlu ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Eroğlu, Pelin Ceylan ile 1990'lı yıllarda tanıştıklarını, aralarında bir sorun yokken eşinin şikayet ederek uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürerek, "Keşke o kişiyi hiç tanımasaydım, sevmeseydim. Çocuklarıma bakmak zorunda olduğum için durumu kadına anlatmaya çalıştım. İşin kötü olacağını söyledim. Çocuklar sürekli dışarıdaydı. Kızlarımın görmesini ve bilmesini istemediğim şeyler oluyordu. Normalde kendiliğinden olan bir şey değil bu olayın 3 senelik bir geçmişi var" dedi.

KIZI FERYAT ETTİ

Pelin Ceylan'ın kızı K. Eroğlu, duruşma sırasında babasına 'Neden yaptın baba' diye bağırdı. Babasının annesine takıntılı olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bundan kurtulması için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum ancak olmadı. Evli oldukları dönemde her gün kavga, küfürler yaşadık. En son evin içinde birbirlerine bıçak çektiler. Annemi bıçakla evin binasında kovaladı. Bu olaydan sonra annem ayrılmak istediğini söyledi. Olayların buralara geleceğini az çok tahmin ediyorduk çünkü babam sürekli 'anneni öldüreceğim' diyordu" diye konuşu. Sanık ve tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.