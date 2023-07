Annesini öldüren babasına ’Neden’ diye bağırıp ağladı!

'İSTESEM 40 KERE ÖLDÜRÜRDÜM'

Sanık Eroğlu'nun Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Eroğlu ile kızı K.E. ve taraf avukatları katıldı. Eroğlu, Pelin Ceylan ile olaydan 2 yıl önce boşandıklarını ve ortada bir sorun yokken kendisinden şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürerek, "Keşke o kişiyi hiç tanımasaydım, sevmeseydim. Çocuklarıma bakmak zorunda olduğum için durumu kadına anlatmaya çalıştım. İşin kötü olacağını söyledim. Çocuklar sürekli dışarıdaydı. Kızlarımın görmesini ve bilmesini istemediğim şeyler oluyordu. Herkes bana haklısın diyordu ama kimse bir şey yapmadı. Bu olayı ben yaptım diye şimdi ben mi suçluyum? Şu an anlatamıyorum. Normalde kendiliğinden olan bir şey değil bu; olayın 3 senelik bir geçmişi var. Detayları yazılı şekilde mahkemenize sunacağım. Ceza almamak gibi bir derdim yok, öyle bir kaygım da yok. 'Kızlarımın hayrı için bir şey yapmayacağım' dedim ama sürekli takip ediyordum. İstesem bu zamana kadar 40 kere öldürürdüm onu; ama dayanamadım artık. Amacım o an kendimi de öldürmekti, karakolda da bunu denedim" dedi.



'EVLİ OLDUKLARI HER GÜN KAVGA YAŞADIK'

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Eroğlu ve Pelin Ceylan'ın kızı K.E. ise babasına, 'Neden yaptın baba?' diye bağırarak gözyaşı döktü. K.E., anne ve babasının evliliğiyle ilgili, "Babam, anneme takıntılıydı. Bundan kurtulması için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum ancak olmadı. Evli oldukları dönemde her gün kavga yaşadık, küfürler duyduk. En son evin içinde birbirlerine bıçak çektiler. Annemi bıçakla binada kovaladı. Bu olaydan sonra annem ayrılmak istediğini söyledi. Annem, babam hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı halde babamı her seferinde alıp ertesi gün serbest bıraktılar. Kimliğini değiştirip başka şehre gidersen rahatsız etmez dediler ama maddi durumlardan dolayı İzmir'e gidemedi. Olayların buralara geleceğini az çok tahmin ediyorduk çünkü babam sürekli, 'Anneni öldüreceğim' diyordu. Sürekli bizi düşündüğünü, bizim için çabaladığını söylüyor ancak çocuklarının annesini öldürüp annesiz bıraktı. Bu nasıl düşünmek?" diye konuştu. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 12 Eylül'e ertelendi.