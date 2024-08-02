Annesini öldürmek isteyen babasını öldürdü

Çanakkale'nin Gökçeada'nın Çınarlı Mahallesi'nde dün gece tatillerini geçirmek için geçtiğimiz hafta Gökçeada'da bulunan yazlıklarına gelen İzzet Ö. (46) dün akşam saatlerinde evinde alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde eşinin çok fazla alkol almasından rahatsız olan Ö.Ö. eşi İzzet Ö.'yü daha fazla içmemesi konusunda uyardı. Bir bankada görevli olan İzzet Ö. alkolünde etkisiyle eşi Ö.Ö. ile tartılmaya başladı. Tartışmaya kızı S.B.Ö.'de dahil oldu

Silahı eşine doğrulttu

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sinirlerine hakim olamayan İzzet Ö, silahını çekerek eşine ve kızına doğrulttu. Anne çığlıklar içinde odaya kaçarken eşinin peşinden giden İzzet Ö. bir el ateş etti. Banyoya saklanan Ö.Ö. yara almadan kurtuldu.

Abisine haber verdi

Başka bir odaya saklanan Beyza Ö. ise dışarıda olan ağabeyi Enes Ö'yü (23) arayıp yardım istedi. Eve koşarak gelen Enes Ö. babasını bir türlü ikna edemedi. Yaşanan boğuşmada babasının elinden silahı alamayan Enes Ö. evde bulunan diğer silahı alarak babasına bir el ateş etti.

Boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılan İzzet Ö. olay yerinde hayatını kaybederken Enes Ö. polisi arayarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.