Annesini öldürüp, babasını yaralamıştı! Gerekçeli kararı açıklandı! İnsanlığı kurtarmak için öldürmüş

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Nisan 2023'te Aziziye ilçesindeki bir sitede meydana gelen olayda bıçakla annesi Serpil K'yi öldürüp, babası Nevzat K'yi yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada "üstsoya karşı kasten öldürmek" suçundan müebbet ve "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırdığı üniversite öğrencisi tutuklu sanık Ahmet Yavuz K. (26) hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

İNSANLIĞI KURTARMAK İÇİN BİR CAN ALMAK İSTEMİŞ!

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık ve katılan beyanları, olay yeri inceleme raporu, adli ölü muayene ve otopsi tutanağı, raporlar ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı. Mahkemece olayın oluş ve kabul şekliyle ilgili kararda, Ahmet Yavuz K'nin olaydan önce "maskülenite" isimli X sitesine üye olduğu ve buradan yaptığı araştırmalar neticesinde insanlığı kurtarmak amacıyla bir can almak istediği, öncelikle bir kedi, köpek öldürmeyi düşündüğü ancak daha sonra güçlü bir şey olması gerektiğine inanarak anne ve babasını öldürmeye karar verdiği belirtildi.

Kararda, Ahmet Yavuz K'nin anne ve babasının uyuduğunu ve daha rahat öldürebileceğini düşünüp kararını icra etmek için çekmecedeki en uzun bıçağı alarak sessizce yatak odasına girdiği, Serpil K'nin neden geldiğini sorması üzerine 'birşey yok' diyerek arkasında sakladığı bıçakla boğaz bölgesini hedef alarak 5 bıçak darbesi vurduğu ve eylemine ölünceye kadar istikrarlı bir şekilde devam ettiği bildirildi. Çığlık sesleri üzerine odaya gelen baba Nevzat K'yi, Ahmet Yavuz K'nin bıçakla hamle yaparak ağır yaraladığı, babanın bıçağı zorla alarak kaçtığı ve oğlunun başka bıçakla peşinden yeniden gittiği ifade edilen kararda, Ahmet Yavuz K'nin komşuların engellemelerine rağmen birkaç kez babasına bıçakla saldırdığı ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu anlatıldı.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kararda, Ahmet Yavuz K. hakkında İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi raporlarına göre, Ahmet Yavuz K'nin işlediği suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu hususunda mahkeme nezdinde tam bir vicdani kanaat oluştuğu bildirildi.

Somut olayda haksız tahrik yönünden yapılan değerlendirmeyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Mahkememizin kabulünde belirtildiği üzere maktülden ve Nevzat'tan sanığa karşı herhangi bir öldürme veya yaralamaya sebep olacak haksız bir fiilin dosyaya yansımadığı, taraflar tarafından ileri sürülmediği, mahkememizce de tespit edilmediğinden, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır."

Kararda, somut olayın değerlendirilmesiyle ilgili şunlar ifade edildi:

"Sanığın, maktulun boğaz bölgesini hedef alarak birden fazla kez bıçak darbesi vurduğu ve eylemine ölünceye kadar istikrarlı bir şekilde yine öldürücü olan boğaz bölgesini hedef alarak devam ettiği, maktulun almış olduğu bıçak darbeleri nedeniyle öldüğü, sanığın ikrarı, katılanın beyanları ve otopsi raporları nazara alındığında, sanığın annesi olan maktulü hayati bölgesinden 5 kez bıçaklamak suretiyle bilerek ve isteyerek öldürdüğü hususunda mahkememizce tam bir vicdani kanaat hasıl olmakla üstsoya karşı kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasına, maktulün çığlığı üzerine odaya giden katılana da bıçakla saldırdığı, sanığın bıçak darbelerinden kaçıp kurtulmayı başaran katılanın karşı komşularından yardım istemesi üzerine eylemlerine kendiliğinden son vermediğinin dosya kapsamından ve sanığın aşamalardaki savunmalarından sabit olduğu, sanığın öldürme kastına yönelik icrai hareketleri, eylemi işleyiş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun mahiyeti ve niteliği, suçta kullanılan bıçakların adam öldürmeye elverişli olması gözönüne alındığında, üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan cezalandırılması yönünde tam bir vicdani kanaate varılmıştır."

Gerekçeli kararda, sanık Ahmet Yavuz K'nin Serpil K'ya karşı "üstsoya karşı kasten öldürmek" suçundan müebbet ve Nevzat K'ya karşı "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ise 15 yıl hapisle cezalandırıldığı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi. Kararda, Ahmet Yavuz K. hakkında her iki suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, "cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri sanık yararına cezayı hafifletici takdiri indirim" nedeni kabul edilerek hakkında takdir indirimi uygulanarak müebbet ve 15 yıl hapse düşürüldü.