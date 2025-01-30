Annesini pompalı tüfekle vurdu

Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki H.H.B., babasından 10 yıl önce boşanan annesini başka bir erkekle ilişkisi olduğu iddiasıyla pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdü. Olay, Fatih Mahallesi'nde önceki gece saat 02.00'de meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi oturdukları sokakta bir kişinin vurulduğu ihbarında bulundu. Olay yerine giden ekipler Sevgi E.'yi (41) yerde hareketsiz yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan Sevgi E. hayatını kaybetti. Polis, motosiklete binerek kaçtıklarını tespit edilen Sevgi E.'nin oğlu H.H.B. ve O.K.'yı gözaltına aldı.