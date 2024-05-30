Annesini rehin aldı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

'ABLAMA SALDIRMIŞ POLİSLER DE ETKİSİZ HALE GETİRMİŞ'

Olayın ardından rehin alınan Feride K.'nın ağabeyi Arif Tanrıver (54), "Yeğenimin psikolojisi bozuktu. Ablama saldırmış. Direndiği için polisler gelmiş. Polisler de saldırdığı için ve annesine karşı geldiği için etkisiz hale getirmiş. Havaya 3 kere ateş etmişler en sonunda da ayağından vurmak zorunda kalmışlar. Psikolojisi kötü olduğu için 10 senedir ilaç kullanıyor" diye konuştu.