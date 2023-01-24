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Giriş Tarihi: 24.1.2023 15:59

Annesini taciz eden adamı öldüren oğula ceza indirimi

Ankara’da annesini taciz ettiği gerekçesiyle 60 yaşındaki Ramazan Dörttaş’ı döverek öldüren Yusuf Şavur’a haksız tahrik indirimi ile 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Annesini taciz eden adamı öldüren oğula ceza indirimi

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Yusuf Şavur, annesini taciz ettiği iddiasıyla Ramazan Dörttaş'a saldırdı. Hastaneye kaldırılan Dörttaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Şavur hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şavur mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, bir anlık öfke ile vurduğunu ancak öldürme kastının olmadığını ifade ederek, "Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Bende yaralandım. Bir anlık öfke ile vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu oldu" dedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Şavur'a, haksız tahrik hükümlerini uygulayarak, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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Annesini taciz eden adamı öldüren oğula ceza indirimi
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