Annesini taciz eden adamı öldüren oğula ceza indirimi

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Yusuf Şavur, annesini taciz ettiği iddiasıyla Ramazan Dörttaş'a saldırdı. Hastaneye kaldırılan Dörttaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Şavur hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şavur mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, bir anlık öfke ile vurduğunu ancak öldürme kastının olmadığını ifade ederek, "Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Bende yaralandım. Bir anlık öfke ile vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu oldu" dedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Şavur'a, haksız tahrik hükümlerini uygulayarak, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.