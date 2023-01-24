Annesini taciz eden adamı öldürmüştü: Cezası belli oldu

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yusuf Şavur, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Olayda ben de yaralandım. Bir anlık öfkeyle vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu. Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı Ali Erdem de müvekkilinin öldürme kastıyla hareket ettiği yönünde delil bulunmadığını belirterek, cezanın 'neticesi sebebiyle ölüme neden olma' suçundan kurulmasını talep etti. Erdem, tutuklu kaldığı süre gözetilip, sanığın tahliyesini de talep etti.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik hükümlerini uygulayıp, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Yusuf Şavur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.