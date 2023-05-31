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Giriş Tarihi: 31.5.2023 14:21

Annesini tehdit eden babasını öldürdü

Rize’de M.A.L (14), annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babası Ali Rıza Laçin'i (54) evde tabancayla vurup, öldürdü.

DHA
Annesini tehdit eden babasını öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Rıza Laçin, geldiği evde oğlu M.A.L.'ye bir süredir sorun yaşadığı eşini öldüreceğini söyleyerek, belinden çıkardığı tabancayı masanın üzerine koydu. Annesi dışarda olan çocuk, masadan aldığı silahı saklamak istedi. Bunu fark eden baba, oğlundan silahı almak istedi.



Bu sırada M.A.L., tabancayla ateş ederek babasını, göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan baba yere yığılırken, silah sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Laçin, kurtarılamadı. Evde silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli çocuk da sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

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Annesini tehdit eden babasını öldürdü
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