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Giriş Tarihi: 5.4.2022 21:54 Son Güncelleme: 5.4.2022 22:01

Annesini ve ağabeyini öldürüp intihar etti

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Annesini ve ağabeyini öldürüp intihar etti

Aksaray'da annesini ve ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldüren Murat Kaplan aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Merkeze bağlı Borucu köyünde yaşayan anne Hatice (60) ile oğulları Selahattin (35) ve Murat Kaplan (27) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Kaplan evdeki av tüfeğiyle annesi ve ağabeyine ateş etti. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri anne ve ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından köy mezarlığına giden Murat Kaplan da aynı tüfekle intihar etti.

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Annesini ve ağabeyini öldürüp intihar etti
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