Annesini ve ikiz kardeşini katletti

Sivas'ta yaşayan Hüseyin Kurt (46), iddiaya göre iddiaya göre bir süre önce, eczacı kalfası olan ikizi Hasan Kurt'a (46), otomobil alması için borç para verdi. Ancak ikizi parayı geri ödeyemedi. Önceki gün Kılavuz Mahallesindeki Şehzade Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında oturan aile üyeleri arasında, bu nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Hüseyin Kurt, ikizi Hasan Kurt'u başından vurarak öldürdü. Ardından da annesi Şehriban Kurt'u (67), başına geçirdiği poşetle boğdu. Aileden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca pencereden girdikleri dairede, anne-oğlun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Şehriban Kurt'un mutfakta, başına geçirilen poşetle boğulduğu, Hasan Kurt'un ise tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Anne-oğlun cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Hüseyin Kurt, cinayeti itiraf etti.