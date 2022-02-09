Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet

Adana'da 2 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle annesini ve kardeşini öldüren o tarihte vali yardımcısı olan Tolga Polat, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 22,5 yıl hapis cezası aldı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 11 Ağustos 2020'de saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki Selahattin Şahin Apartmanı'nın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat'ın (67) bankada bulunan 1 milyon TL parası ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi. Ancak dönemin Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile arası bozuldu. Olay günü tartışan Tolga Polat, önce kardeşini daha sonra annesini öldürdükten sonra teslim oldu.
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Tolga Polat cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık Tolga Polat kardeşine yönelik öldürme eylemi nedeniyle "alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesine yönelik eylemi sebebiyle de "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan takdiri indirimle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.