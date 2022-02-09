Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet

NE OLMUŞTU?

Olay, 11 Ağustos 2020'de saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki Selahattin Şahin Apartmanı'nın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat'ın (67) bankada bulunan 1 milyon TL parası ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi. Ancak dönemin Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile arası bozuldu. Olay günü tartışan Tolga Polat, önce kardeşini daha sonra annesini öldürdükten sonra teslim oldu.