Annesini ve kız kardeşini satırla tehdit edip kendisini eve kitleyen şahısa Özel Harekat operasyon yaptı

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu belirtilen Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı. Anne ve kızı kaçarak komşuya sığınırken elinde satır bulunan Metin İhsan Y., kapıyı üzerine kilitledi. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ekipleri gelerek Metin İhsan Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, sonuç alamadı. Zaman zaman pencereye çıkarak bağıran ve polislere eline geçirdiği eşyaları atan Metin İhsan Y., müzakereci polislere de olumsuz yanıt verince savcıdan alınan izin ardından özel harekat timinin devreye girmesi ile kapı balyozla kırılarak binaya girildi.

Avcılar itfaiyesi ekibi de pencereden atlama olasılığını göz önüne alarak havalı yatak açtı.

Özel harekat timinin çağrılarına da olumsuz yanıt veren adam kapının arkasına eşya yığdı. İçeri giren tim, Metin İhsan Y.'yi gözaltına alarak Avcılar Emniyet Devriye Ekipler Amirliği'ne teslim etti. Kelepçelenen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.