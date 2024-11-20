Annesini yaraladı eniştesini katletti

Kırıkkale'de şizofreni hastası Cemil T. (36), Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı annesi Döndü T.'yi (56) bıçakla ağır yaraladı, eniştesi Mehmet Topak'ı (48) boğazını keserek öldürdü. Cemil T. olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde boğazından bıçaklanan Mehmet Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Döndü T. ise ambulans hastaneye kaldırıldı. Emekli uzman erbaş olduğu öğrenilen Mehmet Toprak'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eniştesinin aracıyla kaçan şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.