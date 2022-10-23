Annesinin ‘Aykız’ı yaşamak istiyor

Adana'da yaşayan Leman ve Eyüphan Güneş çiftinin 23 aylık bebekleri Aybükenaz, 21 aydır SMA ile savaşıyor. Annesinin 'Aykız'ım diye sevdiği minik Aybükenaz'ın hayatı tedavisi için gereken paranın toplanmasına bağlı. Leman ve Eyüphan Güneş çiftinin 2020'de dünyaya gelen kızları Aybükenaz'a 2 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Minik Aybükenaz, küçücük bedenine rağmen defalarca yoğun bakım odalarında kaldı. Hastalık karşısında küçük bedeniyle savaşan Aybükenaz'ın ailesi tedavi için gereken 2.4 milyon doların toplanıp kızlarının sağlığına kavuşmasını istiyor. Valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası sürerken şu ana kadar paranın sadece yüzde 16'sı toplanabilmiş durumda. Bu süre içerisinde kızlarının kilo almamasını da engellemeye çalışan aile, kasım ayında 2 yaşına girecek olan 'Aykız'larını tedavi ettirebilmenin hayalini kuruyor.Kızını yaşatmak için çabalayan anne Leman Güneş, "Bu zamana kadar evladımın tek oyuncakları, cihazları oldu. Halbuki Aybükenaz da oyunlar oynamak, yürümek, rahat nefes almak istiyordu. Bir anne olarak sizlere sesleniyorum: Kızımın doğum gününe çok az kaldı. Doğum gününe kadar kampanyamızın ilerlemesini çok istiyoruz. Ne olur sesimizi duyun. Evladımın üzerindeki kara toprağı değil, kızımın saçlarını sevmek istiyorum" dedi.