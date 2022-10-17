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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Annesinin bakıcısını çekiçle öldürdü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Annesinin bakıcısını çekiçle öldürdü
Maltepe'de bir kişi, yaşlı annesine bakan kadını dabettikten sonra başına çekiçle vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Zümrüt Evler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda Kamil Hakan K. (56), 84 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. (39) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kamil Hakan K. tartışmanın büyümesi üzerine önce darbettiği Nursel B'yi, eline geçirdiği çekiçle başına vurarak öldürdü. Apartman sakinleri evden gelen sesler nedeniyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken sağlık ekipleri Nursel B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Annesinin bakıcısını çekiçle öldürdü
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