Annesinin böbreğiyle yaşama sarıldı

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan ve yaşadığı halsizlik nedeniyle evinden bile çıkmayan 4 yaşındaki Zeynep'in yaşamı, annesinden doğum gününde yapılan nakille değişti. Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa-Filiz Göçer çiftinin dördüncü çocuğu olan Zeynep'e doğum günü olan 27 Temmuz'da yaş günü kutlamasından sonra böbrek nakli gerçekleştirildi. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen nakil sonrası Zeynep koştuğu, oynadığı sağlıklı günlere kavuştu. Zeynep, "Doktor olmak istiyorum. Organ bağışında bulunun. Benim gibi çocukların yüzü hep gülsün" derken annesi Filiz Göçer "Elimde olsa keşke başka çocuklara da 'can' olabilsem" diye konuştu.