Annesinin cesediyle aynı evde bir ay yaşadı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çöp evde yaşayan engelli bir kadın, bir ay boyunca annesinin cansız bedeniyle yaşadı. Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yaşanan olayda zihinsel engeli 48 yaşındaki H.Ç., 81 yaşındaki annesinin ölümünü fark etmeden onun cesediyle aynı evde yaşamaya devam etti. Yaklaşık bir ay sonra eve gelen yeğen A.D., içeri girer girmez kötü kokudan şüphelendi. Evde yaptığı aramada halasının cansız bedenini buldu. Evde Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla yapılan aramada bir odada çöp yığınlarının arasında A.Ç.'nin ileri derecede çürümüş cesedi bulundu. H.Ç. gözaltına alındı, belediye ekipleri çöp evde temizlik çalışmaları başlattı.