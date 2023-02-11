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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı

Annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı
Gaziantep'te Gölgeler Apartmanı'nın enkazında kalan Adnan Muhammet Korkut (17), annesinin çiçeklerini yedi. Susuzluktan ölmemek için son gün idrarını içen Korkut, 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp, su istedi. Oğlunun yaşadığını öğrenen baba dua edip yolda secdeye kapandı. Zaman Apartmanları enkazında kalan 66 yaşındaki Murat Vural da 103 saat sonra kurtarıldı. Nizip ilçesinde ise 13 yaşındaki Ahmet Osman, 23 yaşındaki Ela ve babası Mustafa Erşirkat, 106 saat sonra kurtarıldı. Nurdağı ilçesinde de anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı. Suriye uyruklu 6 yaşındaki Ahmet El Musa 'da kurtarıldı.

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Annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı
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