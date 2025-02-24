Annesinin dizinin dibinde doktorluk yapıyor

Bursa'da 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Nurdan Alpak Topsakal, görevinin son 17 yılını Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'nde geçirdi. Çalıştığı aile sağlığı merkezine çocukluk yıllarında kimi zaman oğlu Ömer Faruk Topsakal'ı da yanında götüren Nurdan Topsakal, oğluyla birlikte mesai yaptı. Çocukluğunda sağlık ocağının tozunu yutan Ömer Faruk Topsakal, liseden mezun olmasının ardından Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Başarılı bir eğitim hayatının ardından Bursa'da 112 Acil Servisi'nde ilk görevine başlayan Ömer Faruk Topsakal daha sonra annesinin görev yaptığı Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'ne atandı. Çocukken koridorlarında koştuğu aile sağlığı merkezine büyüyüp hekim olarak atanan Dr. Ömer Faruk Topsakal, annesinin yanındaki odayı alarak gururlandırdı. Meslek tercihinde annesini örnek aldığını söyleyen Dr. Ömer Faruk Topsakal, "Çocukken burada güzel vakitler geçirmiştik. Annemi örnek alıyordum. Hem meslek seçimimde olsun hem de burayı tercih açısından da onun izinden gittim. Özverili çalışarak ve hasta bakma açısından da her zaman annemi örnek almaya devam ediyorum" dedi. Oğlu Ömer Faruk Topsakal'ı çocukken iş yerine getirdiğini söyleyen Dr. Nurdan Alpak Topsakal, zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek bir hekim olarak bu kapıdan girmesinin gurur verici olduğunu kaydetti. İHA