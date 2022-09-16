Haberler Yaşam Haberleri Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulunmuştu! Amine, kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 16.9.2022 13:38

Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulunmuştu! Amine, kurtarılamadı

Bursa’da, 4 ay önce dünyaya gelen Amine bebek, emzirildikten bir süre sonra annesi tarafından hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, kurtarılamadı.

DHA
Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulunmuştu! Amine, kurtarılamadı

Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirdikten sonra uyuması için beşiğine bıraktı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu fark eden Sema D., sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Amine bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amine, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Bebeğinin ölüm haberini alan Sema D. ise hastanede sinir krizi geçirdi. Amine'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet: TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri 2022 II 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022 | TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
Son dakika | Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
TOKİ evleri Konya'da nereye yapılacak, hangi ilçelere? TOKİ Konya'da nerede yapılacak, kaç adet?
TOKİ evleri kiraya verilir mi, oturmak zorunlu mu? Borç bitmeden TOKİ evleri başkasına satılabilir mi, devredilir mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesinin emzirdikten sonra hareketsiz bulunmuştu! Amine, kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA