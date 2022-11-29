Annesinin işkence yaptığı çocuktan sevindirici haber

Gaziantep'te öz annesi tarafından 3 gün boyunca işkenceye maruz kalan ve aç bırakılan 5 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumu iyiye gidiyor. Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören F.Y.'nin gözlerini açtığı, komutlara tepki verdiği ancak gördüğü şiddetin etkisiyle hâlâ konuşamadığı öğrenildi. İşkenceci annesi tutuklanan, 3 erkek kardeşi de devlet korumasına alınan F.Y.'nin tedavisi sürüyor. Gördüğü şiddet nedeniyle vücudunda ve yüzünde yaralar oluşan F.Y.'nin iç kanama riskinin ortadan kalktığı ve bir süre daha yoğun bakım ünitesine tedavisinin devam edeceği öğrenildi. 5 yaşındaki kızın hem zihinsel hem de fiziksel engelli olduğu ve geçen yıl götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde "Zihinsel Düzey Düşüklüğü" ve "Yürüyüş ve Hareket Anormallikleri" olduğuna dair rapor verildiği ortaya çıkmıştı.