Annesinin karnında depremi yaşayan Zümra bebek SMA tip 1’le mücadele veriyor

Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde Malatya'da yaşayan annesinin karnında depreme yakalanmıştı. Depremden 1 ay sonra İstanbul'a geldiler. Doğduktan iki hafta sonra SMA Tip 1 tanısı konulan Zümra Bebek'in annesi Gülşah ve harita mühendisi olan babası Tayfur Gögebakan büyük şok yaşadı. Hem depremde evlerini ve ofislerini kaybeden aile bebeklerinin SMA tipi hastalık pençesinde olduğunu öğrenince dünyaları başına yıkıldı.

Bebekleri için tedaviyi araştıran anne Gülşah Gögebakan, depremden kurtulduysak bu amansız hastalıktan da insanların yardımı ile kurtulacaklarını belirterek, "6 Şubat depremine kadar Malatya'da yaşayan bir aileydik. 8 aylık hamileyken depreme yakalandım. Depremde evimizi ve eşimin harita bürosu olan iş yerimizi de kaybettik. Zümra depremden tam bir ay sonra doğdu. Bebeğim dünyaya geldiğinde bu korkunç felaketi bize unutturdu. Doğumu bize gün en güzel hediye oldu. Varlığı bize tüm yaşadıklarımız, depremler, enkazlar, yardım çığlıkları, o kara bulutları unutturup ümitlendirdi. Bebeğimize 16 günlük iken topuk kanından alınan örnekle Bebeğimiz SMA tip 1 tanısı konuldu çok küçük olduğu için herhangi bir belirti göstermemişti. Biz ilk öğrendiğimizde eşimle birlikte dünyamız başımıza yıkıldı anne ve baba duygusunu sadece 2 hafta boyunca doyasıya yaşamıştık. Çok mutluyduk.

Fakat bizim bir umudumuz vardı yurt dışında bu hastalığı tedavi eden bir gen tedavisi olduğunu öğrendik. Depremden sonra Malatya çok kötü durumdaydı ve biz Zümra'yla daha iyi ilgilenebilmek için geçici süreliğine Bingöl'e yerleştik Bu gen tedavisi 6 aydan önce bebeklere verilirse yüzde 98 oranında bi iyileşme gösterdiğini öğrendik. Almanya Dubai ve bir çok ülkede bu ilaç uygulanıyor. bizde Dubai'deki hastaneye bu ilaç için başvurduk ve hastane bize 1 milyon 820 bin dolar maliyetinde bir karşılığı olduğunu belirtti. Bu parayı bizim tek başımıza karşılamamız mümkün değildi ve biz de hemen bunun için bir kampanya başlattık. Malatya'da valilik izni için başvurduk ve valilik iznimiz çıktı. Kampanyamızın yüzde 13'nü tamamladık. Sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Instagram ve Twitter aktif kullanarak yardım kampanyası ile umuda bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi.