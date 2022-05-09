Annesinin kollarında son nefesini vermişti... "Ellerimden yemek yiyip öldürdüler"

Orhan Artiğ konfeksiyonda çalışıyordu, 2 çocuk babasıydı. Esenyurt'ta Yunus Emre Mahallesi 441'inci Sokak'ta ailesi ile aynı apartmanda yaşıyordu. 7 Mayıs gecesi evinin sokağında iki şüpheli tarafından sırtından kurşunlanarak öldürüldü. İddiaya göre katili onun çocukluk arkadaşlarıydı. Orhan Artiğ'in vurulduğunu duyan annesi, kendini sokağa attı. Kanlar içerisindeki oğluna sarıldı, ağır yaralı adam feryat eden annesinin kolları arasında son nefesini verdi. Saldırının ardından kayıplara karışan şüphelilerden biri polis ekiplerine teslim oldu.

ELLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kurşunlanarak öldürülen Orhan Artiğ'in acılı annesi Fatıma Artiğ, cinayet gecesini dakika dakika SABAH'a anlattı: Orhan'ımla yemek yedik. Sigara içmek için sokağa indi. Silah sesleri duydum, hemen aşağıya indim. Oğlum kanlar içerisinde yerde yatıyordu, elinde anahtarları vardı. Eve girmeye çalışırken sırtından vurmuşlar, her yeri kan içerisindeydi. Oğlumun kanını yuttum.

ELLERİMDEN YEMEK YİYİP ÖLDÜRDÜLER

Orhan Artiğ'i öldüren kurşunların, çocukluk arkadaşlarının silahından çıktığını ifade eden acılı anne "Oğlumu çocukluk arkadaşları öldürdü. Önceki gün evime gelmişlerdi, hepsine yemek yapmıştım. Ellerimden yemek yiyip öldürdüler oğlumu. İnsanlığa sığar mı bu? Adalet istiyorum, adalet! 2 çocuk yetim kaldı, acım çok büyük, yüreğim yanıyor adalet istiyorum" diye konuştu.

KIZININ ACISI İÇİNİ YAKIYORDU

Orhan Artiğ'in iki çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Efsun, kısa bir süre önce trafik kazası geçirdi. Bir kulağı parçalandı, vücudunda ciddi hasarlar oluştu. Baba Orhan Artiğ, kızının tedavi masrafları için her zamankinden daha çok çalışıyordu. Kızını tedavi ettiremeden kanlı pusuda silahla öldürüldü. Fatıma Artiğ: Efsun'un acısı içini yakıyordu, şimdi onun acısı bizim içimizi yakıyor.