Annesinin mavişi Dubai’ye gitti

İstanbul'da yaşayan Coşkun ailesi, 2021 Eylül'ünde ikinci kız çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. İsmini de Eylül koydular. Bir süre sonra rahatsızlanan Eylül'e yapılan testler sonucunda 23 Şubat'ta SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile çok geçmeden Eylül'ün tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Yüzlerce gönüllü, Eylül'ün tedavi parasının toplanabilmesi için seferber oldu. Stantlar kuruldu, bağış kumbaraları dağıtıldı, sosyal medyadan yüzlerce canlı yayın yapıldı. En sonunda Eylül için beklenen mutlu haber geldi. 7 ay gibi bir sürede Eylül için gereken 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Türkiye'deki işlemlerinin ardından Coşkun ailesi, çocukları ile birlikte Dubai'ye gitti.Çok mutlu olduğunu belirten anne Esengül Coşkun, "Bu süre içerisinde saniyelerle yarıştık. Fizik tedaviler aldık, kilo almaması için çoğu zaman çocuğumu aç bırakmak zorunda kaldım. Ama 7 ay gibi bir süre içerisinde çok şükür kampanyamız sonlandı. Hem ailecek hem de birçok gönüllümüzle beraber bunu başardık. Diğer SMA hastası bebeklerimizin kampanyasına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.