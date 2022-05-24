Annesinin telefonuyla 31 burger sipariş etti

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 2 yaşındaki Barrett, verdiği siparişle viral oldu. Evden çalışan anne Kelsey Golden, telefonunu oynaması için küçük oğlu Barrett'e verdi. Oğlunun telefonun ekranına bakmayı sevdiğini belirten anne, ekranı kilitlemeyi ise unuttu. Küçük Barrett ekran ışığını görünce telefonu kurcalamaya başladı. Oğlunun telefonda yaptıklarına dikkat etmeyen anne, neler olup bittiğini telefonuna siparişin uzun sürdüğünü belirten bir bildirim gelince anladı. İçinde 31 tane çizburger olan kutuyu teslim alan anne, Facebook'a "İlgilenen varsa 31 tane bedava çizburgerim var" yazarak çizburgerleri arkadaşları ve komşularına dağıttı.