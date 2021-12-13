Olay, saat 12.30 sıralarında Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan A.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. annesinin üzerine kaynar su döktü. Talihsiz kadın acıyla kıvranırken, evdeki tartışmayı duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö'yü gözaltına alırken, oğlunun döktüğü kaynar suyla yaralanan talihsiz kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.



ANNESİNİ DARP ETTİ

Öte yandan, bir başka olay da yine Lüleburgaz Özerler Mahallesi Büyükhasırcılar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ve alkol kullanan A.S. isimli kişi tartışma yaşadığı annesini darp etti. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.S'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken olayla ilgili işlemlere başlandı.

