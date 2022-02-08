Annesiyle birlikte korana virüse yakalanan Zeynep hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan ve giyim sektöründe çalışan Zeynep Aliş, 41 yaşında koronavirüse yenik düştü.

Annesi Gülfidan Aliş (75) ile birlikte 10 gün önce hissettiği belirtiler üzerine koronavirüs testi yaptıran ve soncun pozitif çıkması üzerine Akçaabat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Zeynep Aliş, dün durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Zeynep Aliş sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

AK PARTİ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISIYDI

AK Parti Akçaabat Kadın Kolları İlçe Başkan Yardımcısı ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini de yürüten Aliş'in vefatı büyük üzüntüyle karşılandı. Hayatını kaybeden Zeynep Aliş, Akçaabat Mezarlık Camiinde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Darıca Mahallesinde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Said Gürsoy, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, Trabzon ilçeleri başkanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Sosyal medya hesabından da başsağlığı dileyen İl Başkanı Mumcu Sezgin, "AK Parti Akçaabat İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanımız, kıymetli dava arkadaşımız Zeynep Aliş'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zeynep kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.