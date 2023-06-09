Annesiyle kavga eden babasını katlettibabasını

İstanbul Arnavutköy'de önceki gün akşam saatlerinde bir süredir ayrı yaşayan Ferhat ve Ayşegül Özkaraca çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmaya Ferhat Özkaraca'nın kardeşleri müdahale etse de kavga sokağa taştı. Bu sırada çiftin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 çocuğu da eve geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki F.Ö., evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba Özkaraca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan F.Ö.'nün karakola giderek teslim olduğu, kaçan diğer 2 çocuğun ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan anne Özkaraca ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, ayrı yaşadıklarını ve sürekli şiddet gördüğünü söyledi.