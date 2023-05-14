Anneye en güzel hediye: Avrupa birinciliği

Amasya Hattat Hamdullah Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yasemin Alıcıoğlu (11) zoru başardı. Alıcıoğlu hem annesi hem de antrenörü olan Canan Alıcıoğlu'nun tanıştırdığı zeka oyunu mangalada büyük başarı göstererek Avrupa birincisi oldu.Önce Antalya'da turnuvaya katılan Yasemin Alıcıoğlu (11), burada elde ettiği derece ile UNESCO ve Uluslararası Tatarlar Birliği ortaklığıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen uluslararası mangala ve Bestemşe turnuvasında rakiplerini tek tek yenerek Avrupa birincisi oldu. Yasemin Alıcıoğlu "Antalya'da olan turnuvada dereceye girdim. Ardından Romanya'daki turnuvaya gitmeye hak kazandım. Romanya'daki turnuvada birinciliği hak ettim. Mangala ve bestemce de Avrupa birincisi oldum. Ben bu birinciliği anneme, anneler günü hediyesi olarak hediye etmek istiyorum." dedi. Yasemin'in hem annesi hem de Antrenörü olan Canan Alıcıoğlu, "2017 yılında mangala federasyonu ile tanıştım ve eğitmeni oldum. 2017 yılından beri sporcu yetiştiriyorum. Kızımı 3 yıldır çalıştırıyorum. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.