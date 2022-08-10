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Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:54

Anonim oyuncuları ve konusu: Anonim IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncuları ve konusu ne?

Anonim filmi bu akşam STAR TV ekranlarında yerini alacak. Bir casusluk, bilim kurgu filmi olan Anonim oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Clive Owen’ın başrolünde olduğu film için birçok sinema hayranı merak içerisinde. Özellikle Anonim IMBD Puanı kaç sorusu sürekli olarak yöneltiliyor. Peki, Anonim nerede çekildi, oyuncu kadro ve konusu ne? İşte detaylar!

Anonim oyuncuları ve konusu: Anonim IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncuları ve konusu ne?

Anonim filmi oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından sürekli olarak aratılıyor. Özellikle Anonim IMDB puanı kaç sorusu, filmseverlerin her film için sorduğu en temel soruların başında geliyor. Star TV ekranlarında yayımlanacak olan film için birçok sinema hayranı heyecanlı. Peki, Anonim filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

ANONİM FİLM KONUSU

Film, herhangi bir mahremiyetin, cahilliğin veya anonimliğin olmadığı bir dünyada geçer. Bu dünyada şahsi anılarımız kaydedilir ve neredeyse hiç suç işlenemez. Bir dizi çözülmemiş cinayeti çözmeye çalışan dedektif Sal Frieland (Clive Owen), sistemi altüst eden ve ortadan kaybolan bir kadına (Amanda Seyfried) rastlar. Kadının hiçbir kimliği, geçmişi veya kaydı yoktur. Sal, suçun sonunun gelmediğini, aksine daha yeni başlıyor olduğunu fark eder. Kendisi bir sonraki kurban olmadan önce kadını bulmak zorundadır.

ANONİM FİLM OYUNCULARI

Clive Owen, Afiya Bennett, Morgan Allen

ANONİM IMDB PUANI KAÇ?

Orijinal ismi Anon olan filmin IMDB puanı 6.1'dir.

ANONİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Anonim filmi Kanada'nın Toronto şehri ile ABD'nin New York şehrinde çekildi.

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Anonim oyuncuları ve konusu: Anonim IMDB puanı kaç, nerede çekildi, oyuncuları ve konusu ne?
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