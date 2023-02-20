Antakya ve Defne’de 10 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da, yıkılan binaların sorumlularına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Antakya ve Defne ilçelerindeki ölüm ve yaralamalarla ilgili sorumlu müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu, fenni mesullerin de arasında bulunduğu 56 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

10'U TUTUKLANDI 5'İ GÖZALTINDA

Soruşturma birimleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli dün tutuklama istemiyle Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 10 şüpheli hakimlik sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halihazırda 5 şüphelinin ise gözaltında olduğu öğrenildi.