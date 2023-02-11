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Giriş Tarihi: 11.2.2023 16:18 Son Güncelleme: 11.2.2023 16:19

Antakya’da enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan karı koca Cizre’de toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden H.Kadri Değer ve eşi Şükran Değer, bugün memleketleri Şırnak’ın Cizre ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

ABİDİN YEL
Antakya’da enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan karı koca Cizre’de toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde yaşanan ve 20 Bin 937 kişinin hayatını kaybettiği 80 Bin 88 kişinin yaralandığı 7.7 ve 7.6 Şiddetindeki depremde ikamet ettikleri binanın çökmesi sonucu cansız bedenleri enkaz altından çıkarılan karı koca, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden H.Kadri Değer, oturdukları binanın çökmesi sonucu eşi Şükran ve kızı Meryem ile birlikte enkaz altında kaldı. Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu iki gün önce Değer ailesinden Meryem Değer'in cansız bedeni çıkarıldı. Meryem Değer'in cenazesi dün gözyaşları arasında defnedilmişti.

Bina enkazında H.Kadri ve Şükran Değer çiftini kurtarmak için hummalı bir çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, karı kocanın cansız bedenlerini enkazın altından çıkardı.

Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan karı koca, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nuh Nebi Camisinde kılınan cenaze namazına müteakiben binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Asri Mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

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Antakya’da enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan karı koca Cizre’de toprağa verildi
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