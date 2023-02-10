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Giriş Tarihi: 10.2.2023 23:22

Antakya'da hırsızlık şüphelisine vatandaşlardan sert tepki

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerden en çok etkilenen Antakya'da enkaza dönen mağazadan çıkan hırsızlık şüphelisine semt sakinleri tepki gösterdi. Bölgede bulunan polis ve jandarma görevlilerin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı

DHA
Antakya’da hırsızlık şüphelisine vatandaşlardan sert tepki

Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde alışveriş merkezlerinin olduğu İstiklal Caddesi'nde bir kişinin hasarlı mağazalara girip çıktığı dikkati çekti. Arama kurtarma görevlileri ve gönüllüleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgede işyerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Kurtarma ekipleri, "Biz can derdindeyken sen hırsızlık peşindesin" diye tepki gösterdiği şüpheliyi 500 metre uzaklıktaki polis ekiplerine teslim etmeye götürdü. Bu sırada toplanan vatandaşlar, şüpheliye saldırmak istedi. Bölgede görev yapan askerler ile polis ekipleri, şüpheliye uzaklaştırarak gözaltına aldı.

İstanbul'dan Antakya'da kurtarma çalışmasına katılmak üzere gelen gönüllü Nurullah Meşeli, "Bir mağazadan çıktığını görmüş arkadaşlar. Yakalayıp müdahale ettiler. Polislerde oradaydı. üzerinden bir şeyler çıkmış, çantasına koymuş. İnsanın kalbinde art niyet varsa herkes yapar. Komşunuz bile yapar. Biraz uyanık olalım dirayetli olalım" diye konuştu.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede hırsızlık ve yağmaya karşı denetimler arttırdı.

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Antakya'da hırsızlık şüphelisine vatandaşlardan sert tepki
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