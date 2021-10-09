Antakya’da silah operasyonu

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Kisecik Mahallesinde ikamet eden M.T. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğuna dair ihbar aldı. Aldığı ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Jandarma dedektiflerinin (JASAT) düzenlediği operasyona ve Rodi isimli narkotik arama köpeği de katıldı. Operasyon sırasında evde yapılan aramada 1 adet Ak-47 Kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 210 adet 7.62 mm fişek, 1 Adet ruhsatsız CZ 75 marka 9 mm çapında tabanca, Tabancaya ait 2 adet şarjör ve 29 adet tabanca fişeği, 1 adet Blow F92 marka 9 mm. faturasız kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.T. isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.