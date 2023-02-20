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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Antakya’ya konteyner hastane

Antakya’ya konteyner hastane
Hatay'ın Antakya ilçesinde 54 yatak kapasiteli konteynerlerden oluşan hastane kuruluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 bin metrekare alan üzerine içerisinde ameliyathane, yoğun bakım, acil ünitesi olan ve kadın doğum, çocuk, dahiliye branşları ile diş polikliniği olan konteyner hastanenin yapımına başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu bir sahra hastanesi değil bildiğiniz hastane. Konteynerden inşa edilecek. Hastanenin hemen yanında da 450 ailenin yaşadığı konteyner kent kurulacak" dedi.

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Antakya’ya konteyner hastane
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