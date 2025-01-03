Antalya 16.9 milyon turist ağırladı

Akdeniz'in gözde turizm merkezi Antalya, 2024 yılında tarihi istatistiklere imza attı. Geçen yıl kente gelen turist sayısı 2023 yılına kıyasla yüzde 8 artışla 16.9 milyonu aştı. Antalya Havalimanı'ndan giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcu sayısı da hesaba katıldığında, kente gelen toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 278 bin 103 olarak kayıtlara geçti.

RUSLAR ZİRVEDE

Geçen sene Antalya'ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. 2024 yılında 3 milyon 909 bin 960 Rus turist, tatil için Antalya'yı seçti. Listenin ikinci sırasında 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile Almanya yer aldı. Geçen yıl İngiltere'den ise 1 milyon 574 bin 167 turist geldi. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya takip etti.

1 GÜNDE 102 BİN KİŞİ GELDİ

Antalya, 2024 yılında yurtdışından gelen ve Türk vatandaşlığı bulunan ziyaretçi sayısında da tarihi bir başarıya imza attı. Bir yıl içinde yurtdışından gelen ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 oldu. Bu veri, Antalya turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra 3 Ağustos Cumartesi günü de kent için tarihi bir gün yaşandı. 3 Ağustos'ta Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden toplam 102 bin 755 ziyaretçi şehre giriş yaptı. Bu sayı tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

ARALIK VERİLERİ

Yalnızca 2024 yılı aralık ayında ise Antalya'da 318 bin 641 turist ağırlandı. Geçen ay Almanya'dan 81 bin 244, Rusya'dan 46 bin 793, İngiltere'den ise 34 bin 170 kişi kente geldi. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Belçika takip etti.