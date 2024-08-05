Antalya Adliyesi Ek Hizmet Binası havalimanında hizmete geçti

Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısının artması hızla artması ile birlikte yakalaması bulunan şahıslara ilişkin adli süreçlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile görüşme yaptı. Yapılan görüşme sonucunda Antalya Havalimanı içerisinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanılmak üzere yer tahsisi yapıldı.

İFADELER SEGBİS İLE ALINACAK

Havalimanı içerisinde Antalya Adliyesi Ek Hizmet Binası 5 Ağustos itibariyle hizmete geçti. Yeni hizmet birimi soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verilmiş yakalama emirleri ile tutuklama kararlarına dair adli süreçlerin yürütülmesini sağlayacak. Haklarında yakalama kararı verilmiş şüpheli ve sanıklardan kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan veya kendiliğinden gelerek teslim olanların adliye binasına getirilmeden, havalimanı içerisinde SEGBİS aracılığı ile ifadeleri alınacak.





ZAMAN KAYBI ORTADAN KALKACAK

Yeni Adliye Ek Hizmet Birimi, yolcuların zaman kaybını önleyerek uçaklarını kaçırma riskini de en aza indirecek. Birim, hafta içi ve hafta sonu her gün 08:30 ile 20:30 saatleri arasında hizmet verecek. Bu uygulama ile birlikte hem vatandaşların adli işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi hem de havaalanında adli vakalara etkin müdahale edilmesi sağlanacak.