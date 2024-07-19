Antalya Ali Bahar’ın ani ölümüne ağlıyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kemer ilçesindeki tekne kazası sonrası ATSO ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın kaldırıldığı hastaneye geldi. Vali Şahin, Ali Bahar'ın vefat haberini yakınlarına kendisi verdi. Vali Şahin, acı haberi alarak gözyaşı döken Ali Bahar'ın yakınlarına sarıldı. Daha sonra hastaneye girip, olayla ilgili bilgi alan Vali Şahin, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Vali Şahin, Ali Bahar'ın kendi teknesinde kazaya maruz kaldığını belirterek, 112 ekiplerinin olaya 6 dakika içerisinde müdahale ettiğini aktardı. Vali Şahin, "İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sayın Ali Bahar'ı kurtaramadık. Kendisi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Ali Bahar, Antalya'nın yetiştirdiği çok çalışkan, atılgan ve vizyon sahibi bir sanayicimizdi. Hem ATSO Başkanımızdı hem de OSB Başkanımızdı. Türk milleti çok değerli bir sanayicisini, Antalya da çok kıymetli bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Kaza haberinin ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Tolga Coşkun, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, eski ATSO Başkanı Davut Çetin'in yanı sıra çok sayıda iş insanı, STK başkanları, turizmciler de hastaneye geldi. Ali Bahar'ın cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri eşliğinde Kemer'den il merkezine getirilen cenazeyi, yakınları karşıladı. Cenaze, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerin ardından Uncalı Mezarlığı'na kaldırıldı. Bahar'ın Antalya'da aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İŞ VE SİYASET DÜNYASI ŞOKTU

Ali Bahar'ın deniz kazasında hayatını kaybetmesi iş ve siyaset dünyasında şok etkisi yarattı. 2015 yılından buyana Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını da yapan Ali Bahar kent sorunlarının çözümünde, iş adamlarının sıkıntısında her zaman aktif çözümü ile 7'den 77'ye herkesin takdirini kazanmıştı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Ali Bahar seramik sanatçısı Şebnem Bahar ile evli ve 2 çocuk babası idi. Baharın deniz kazasında hayatını kaybetmesi ailesi, yankıları ve tüm Antalya'yı yasa boğdu. Sektör temsilcileri üzücü haberin ardından taziye mesajı yayınladı.