Antalya İç Anadolu’ya artık daha yakın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'yı Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi.Açılışta yaptığı konuşmada Antalya Diplomasi Forumlarıyla Antalya'nın sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, son yıllarda düzenlenen Antalya Diplomasi Forumları ile kentin artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline geldiğini belirtti.Antalya'nın artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer haline geldiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, kente yapılan her türlü yatırımın Türkiye'nin prestijine yapılan yatırım anlamına geldiğini vurguladı.Antalya'da hayata geçirilen en önemli projelerden birinin de Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Meyve yetiştiriciliği ve seracılık alanında ülkemizin önemli merkezleri arasında yer alan Korkuteli'nin yollarını da yenileyerek daha konforlu ve güvenli bir hale getiriyoruz. İlçemizi, Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan ve mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu'nu toplam 45 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Yolun Kızılkaya'dan Korkuteli'ne kadar uzanan 30 kilometrelik kesimini 2 geliş ve 2 gidiş olacak şekilde tamamladık" dedi.Bozova Çevre Yolu'nu açarak da transit trafiğin şehir içinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçtiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Projemizle zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 55,5 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 87,5 milyon liralık tasarruf ettik. Çevreye zarar veren karbon emisyonunu da 4 bin 362 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık. Ayrıca projemizle İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ederek, ülkemizin iç kesimleriyle güney kesimi arasında daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanını sağlamış olduk" ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Uraloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ile birlikte araca binerek açılan yolda test sürüşü yaptı.