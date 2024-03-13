Antalya Körfezi’nde denizanası yoğunluğu

Antalya sahillerinde balıkçı ağlarına tonlarca ağırlığındaki denizanası takıldı. Karşılaştıkları manzara karşısında şoka giden balıkçılar, "Ağımıza bir tek balık takılmazken tonlarca denizanası doldu. Manzara tahminlerimizden çok daha kötü" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Öte yandan Antalya il genelinde kumsallara ölü denizanasının vurması vatandaşları tedirgin etti. Turizmciler havaların ısınması ile kumsallara vuran ölü denizanası sayısının artmasından korkularını dile getirdi. Uzmanlar ise Akdeniz sahillerinin küresel ısınmanın sonucunu yaşadığını söyledi.