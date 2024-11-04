Antalya Kültür Yolu Festivali sanatseverlerin yoğun ilgisi ile başladı

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde birbirinden renkli etkinlikler Antalyalılarla buluştu. Sanatseverler, Side Antik Tiyatro'da gerçekleşen Homeland "Serkan Çağrı ve Tuluğ Tırpan" konseriyle eğlenceli anlar yaşadı. 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı konseri ise Saat Kulesi'nde gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER BÜYÜLEDİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen çocuk operası "Rapunzel" Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde minik sanatseverlerle buluştu.Kültür Gezileri kapsamında; "Boran Eser Kavaz ile Kültür Yolu Gezisi"nde Kaleiçi Simge Yapıları gezildi. Lonca Studio Cam Atölyesi'nde "Sıcak Cam Üfleme Gösterisi" renkli görüntülere sahne oldu. "Yaşayan Miras Rotası" etkinliğinde, Antalya Etnografya Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi ve "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Antalya" Sergisi ziyaret edildi. 7 Mehmet Restaurant'ta; "Picasso'nun Sevdiği Yemekler Menüsü Tadım" etkinliği düzenlendi.Yenigün Reçelleri Kaleiçi'nde gerçekleşen "Tatlı Düşler: Reçel Tadımı"nda festival katılımcıları farklı lezzetleri deneyimleme şansı yakaladı.Kaleiçi Orient Bazaar Halı ve Kilim Mağazası'nda "Ebru Workshop"unda katılımcılar kendi ebru eserlerini oluşturdu. ParibuCineverse Antalya Migros AVM'de "Farha" filminin Türkçe alt yazılı gösterimi gerçekleşti. Film gösteriminin ardından yönetmen Darin J. Sallam, yönetmen Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde kendi sinema yolculuğunu ve Filistin sinemasını anlattı. Antalya Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu'nda, fotoğraf sanatçıları Serhan Serter ve Seyit Konyalı söyleşisi sonrası Fotomaraton Ödül Töreni'nde kazananlara ödülleri takdim edildi. Antalyalılar Festival kapsamında gerçekleşen birbirinden farklı atölyelerde, yeni deneyimler kazanıyor. Antalya Arkeoloji Müzesi; Ekin Berk ile "Lycian Art Project Antik Çağ Bezeme Motifleri" atölyesi ve Yasemin Bilgin Zaim'den "Tepme Keçe Yapım Atölyesi"ne ev sahipliği yaptı.

DEŞEMEALTI HALI ATÖLYESİ MERAKLILARIYLA BULUŞTU

Olgunlaşma Enstitüsü'nde, "Ayşe Taç ile Döşemealtı Halısı Dokuma Atölyesi" meraklılarıyla buluştu.Etnografya Müzesi'nde; "Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu "Atilla Önen'le Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi" ve The Land Of LegendsShoppingAvenue'de; Serap Özer'den "Telkâri Atölyesi" katılımcılarını ağırladı. "Gezen Sinema" ise Antalya Açık Cezaevi'nde mahkumlarla buluştu. Etkinlik kapsamında "Gezgin Ozanlar" konseri ve ardından uzun metraj sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Festival boyunca Konyaaltı Beach Park'a kurulacak Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alıyor. Dokuz gün boyunca çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

Festivalin ikinci gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu "Arı Maya", "Özgür Özgülgün ile Tarihe Yolculuk" ve "Mehtap Teker ile Masal Diyarına Yolculuk" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi."TURSAK ile Çocuk Filmleri Festivali" kapsamında "Ejderham ve Ben" ve "Cesur İtfaiyeci" filmleri, ParibuCineverse Antalya Migros'ta gösterildi. Festival kapsamında Tolga Canbeyli ile "Oyunculuk Atölyesi" ve Ümran Özen ile "Çocuklar için Bilinçli Nefes Atölyesi" minik katılımcılara yeni bilgi ve beceriler kazandırdı.