Haberler Yaşam Haberleri Antalya Manavgat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Manavgat Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:16 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:17

Antalya Manavgat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Manavgat Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz Bölgesi içerisinde konumlanmış olan ve Türkiye’nin nadir şehirlerinden olan Antalya, her sene hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Özellikle, yüzölçümü nedeniyle Antalya’nın en büyük ikinci ilçesi olan Manavgat da birçok turisti ve ziyaretçiyi misafir etmektedir. Bu sebeple, Antalya Manavgat arası kaç km sorusu, ziyaretçilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, Antalya Manavgat arasında kaç km var? Özel araba ve otobüs ile Manavgat Antalya arası kaç saat sürüyor ve kaç kilometre mesafe bulunuyor?

Antalya Manavgat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Manavgat Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya'da keyifli bir yaz tatili geçirmek isteyen kişiler, yalnızca Antalya dışından gelen kişiler olarak ifade edilmemelidir. Antalya içerisinde de, farklı ilçelere ve coğrafyalara, başta tatil amacı olmak üzere, çeşitli amaçlarla seyahat gerçekleştirilmektedir. Antalya ve Manavgat arası seyahatler de bu çıkarıma dahil edilmektedir. Peki, Manavgat Antalya arası kaç km? İşte tüm detaylar...

Antalya Manavgat Arası Kaç Km?

Eşsiz doğası, kültürel mirası, sanatsal yapıları ve sosyal yaşamı ile Antalya, özellikle yaz aylarının vazgeçilmez kentleri arasında yer alıyor. Bu sebeple her sene pek çok insanı kendisine çekmeyi de başarıyor. Tüm bunların yanında, Antalya ziyareti gerçekleştirmek isteyen insanların, çeşitli ilçelere gittiği gibi, Manavgat'a gitmesi de çok sık gerçekleşen olaylar arasında. Bu kişilerin ise en fazla merak ettiği sorular arasında iki konum arasındaki km mesafesi bulunuyor. Antalya Manavgat arasında toplamda 77 km bulunmaktadır.

Özel Araçla, Otobüsle Manavgat Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Çeşitli lokasyonlardan, Antalya şehrine seyahat gerçekleştirmek isteyen kişiler; ister özel araçları ile ister otobüs ile yolculuk yapabiliyorlar. Bu imkanlardan birini tercih etmeden hemen önce bu kişiler, Antalya (merkez konum) ve Antalya'nın Manavgat ilçesi arasındaki varış saatini ve kilometre mesafesini merak etmektedir. İşte; Antalya ve Manavgat arasındaki; özel araçla ve otobüsle görülen varış saati ile kilometre mesafeleri;

  • Özel araçla, Antalya ve Manavgat arası; 71 kilometredir ve 1 saat 2 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, Antalya ve Manavgat arası; 79 kilometredir ve 1 saat 38 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Antalya Manavgat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Manavgat Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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