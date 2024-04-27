Haberler Yaşam Haberleri Antalya merkezli 13 ilde sahte villa operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.4.2024 13:17 Son Güncelleme: 27.4.2024 13:53

Antalya merkezli 13 ilde sahte villa operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilcileri kurdukları sahte siteler ile dolandıran Antalya merkezli 13 ilde düzenlenen 'Sibergöz-35' operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya merkezli 13 ilde 'Sibergöz-35' operasyonları düzenlendiğini kaydetti. Antalya’nın önemli turizm merkezleri Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşı sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden dolandıran 48 şüpheli güvenlik güçlerinin teknik takibi sonucu tek tek belirlendi. Aylar süren çalışmaların ardından ekipler operasyon kararı aldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya merkezli 13 ilde sahte villa operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı

Antalya, Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla 48 kişi gözaltına alındı. kişilerin ev ve araçlarında yapılan armalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

KAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINI TEBRİK ETTİ

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" dedi.

110 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Gözaltına alınan 48 kişinin Antalya'nın gözde turizm merkezleri Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villaları sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden internet sitelerinin bire bir aynısın yaptıkları tespit edildi. Bu kişilerin özellikle yurt dışından villa kiralamak isteyen 110 vatandaşı sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden dolandırdıkları ve milyonlarca lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

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Antalya merkezli 13 ilde sahte villa operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı
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