Antalya Nekropol Müzesi, 2 bin 300 yıllık tarihe ışık tutuyor

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve geçen yıl ziyarete açılan Antalya Nekropol Müzesi, içerisindeki 2 bin 300 yıllık mezar alanı (nekropol) ve antik dönemdeki ölü gömme kültürlerine dair izlerle dikkati çekiyor. Müzede M.Ö. 3. yüzyıl ve M.S. 4. yüzyıl aralığına tarihlenen 1000'e yakın çeşitli tiplerde mezar, çok sayıda envanterlik eser ve iskelet yer alıyor. Özgün mimari yapısıyla dikkati çeken müzede, 3 sergi salonu ve tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunan yürüyüş yolları yer alıyor. Müzede sergilenen eserler ziyaretçilere, antik dönemdeki ritüeller ve ölü gömme geleneklerine dair veriler sunuyor.