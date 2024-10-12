Antalya polisinden 25 ilde 1.5 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama" suçlarından Antalya merkezli toplam 25 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 186 kişi gözaltına alınarak Antalya'ya getirildi.

1.5 MİLYAR LİRALIK PARA HAÇMİ TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şebeke üyelerinin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde 1 Milyar 402 Milyon 146 Bin 795 lira işlem hacminin olduğu tespit edildi. Zanlılara ait çok sayıda lüks villa, arsa olmak üzere çok sayıda gayrimenkul ve araca el konuldu. Gözaltına alınan zanlılara ait banka ve kripto borsalarındaki hesapları inceleme altına alındı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 3 adet pompalı tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 169 adet fişeğe el kondu.

37 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya Emniyeti'nde 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından 133 kişi emniyetten serbest kalırken operasyon kapsamında yakalanan 53 şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Sanıkların bir gün süren sorgusunun ardından 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.