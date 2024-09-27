Antalya polisinden 30 ilde eş zamanlı 18 milyarlık dolandırıcılık operasyonu

Antalya polisi 30 ilde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlattı. Önceden belirlenen ev ve işyerlerine düzenlenen baskınlarda 136 kişi yakalanarak Antalya'ya getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından polis zanlıları sabah saatlerinde adliyeye sevk etti. Zanlıların adliyeye çıkartılışı sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

VURGUNUN BOYUTU 18 MİLYAR

Antalya polisi, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıktığını kaydetti. Şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konulduğunu da belirten emniyet görevlileri operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişinin başka suçlardan cezaevinde olduğunu, 6 kişinin yurt dışında, suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K'nin de aralarında bulunduğu 26'sının ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydetti.