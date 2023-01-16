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Giriş Tarihi: 16.1.2023 11:02 Son Güncelleme: 16.1.2023 11:34

Antalya Saklıkent'te kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Antalya’nın kayak turizm merkezi Saklıkent’te kar kalınlığı 2 metre 15 santimi geçti. Meteoroloji uzmanları Avrupa’da en çok kar alan kayak merkezinin Antalya olduğunu bildirdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya Saklıkent’te kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Meteoroloji yetkilileri Avrupa'da ve Alplerde bu kadar kar yağışının olmadığına dikkat çekti. Şuanda Avrupa'da en çok kar yağan merkezin Antalya Saklıkent olduğunu da belirten meteoroloji, "Bu kış Avrupa'nın en çok kar alan yeri bu kış sezonu Antalya Saklıkent oldu. Alpleri geçti. Avrupa'da birçok kayak merkezine bu yıl kar bile düşmedi. Kar yağan yerlerde ise kalınlık 20 santimi geçmedi. Antalya'ya ise 2 metreyi geçen kar yağdı" diyerek yaşanan duruma dikkat çekti.

Öte yandan Saklıkent'te bulunan otellerin 3 otel ve pansiyonların tamamı Şubat sonuna kadar dolu olduğu bildirildi. Kent merkezinde tatil yapan turistler ise otellerinden 25 dakikada günübirlik tur ile merkeze ulaşabiliyor. Turizmciler, "Avrupalı doğal karda kayak yapacak yer bulamıyor. Tek seçenekleri Saklıkent" diye konuştu.

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Antalya Saklıkent'te kar kalınlığı 2 metreyi geçti
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